Bloomberg: помощь Украине истощает запасы оружия Пентагона

До конца года в США могут исчерпаться собственные запасы «Стингеров» и «Джавелинов», которые идут на помощь Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что быстро развернуть производство указанного вооружения американский военно-промышленный комплекс не может. Причина - политика последних лет, связанная с тем, что цепочки поставок были завязаны на ограниченное количество поставщиков для критически важных компонентов. Многие их них оказались «хрупкими» (то есть ненадежными).

В связи с этим журналисты издания требуют от Байдена «принять законопроекты о военном финансировании и уполномочить Министерство обороны заключать долгосрочные контракты с поставщиками оружия, что позволит им инвестировать в дополнительные мощности».