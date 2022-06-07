Глава Северодонецка о ситуации в городе

Украинские войска контролируют примерно треть территории Северодонецка – промзону и прилегающие кварталы. Об этом сообщил в эфире информационного телемарафона председатель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

"Город сейчас украинский. Нашими вооруженными силами контролируется часть города - это промзона, прилегающие кварталы. Линия обороны выстроена и держится. Ночь прошла довольно сложно под плотным артиллерийским огнем", - сказал он, уточнив, что украинскими бойцами контролируется примерно треть города.

По его словам, обстреливалась территория завода "Азот", что затрудняет работу украинским защитникам.

"Ситуация достаточно сложная, но контролируемая", - добавил он.

Стрюк отметил, что город подвергся очень серьезным разрушениям.

"Треть кварталов потребует новой застройки – это центральная и новая часть города, старую часть города, возможно, можно будет восстановить", - сказал он.