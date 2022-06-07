Китай выразил протест США из-за Тайваня

Китай выразил протест и призвал США немедленно аннулировать план возможной поставки Тайваню запчастей для боевых кораблей, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Поставка США вооружений Тайваню всерьез нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, <…> что наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам в области безопасности Китая, наносит серьезный ущерб китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе. Китай выражает в связи с этим решительный протест и резкое осуждение", - цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, "США должны строго соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, отменить вышеупомянутый план продажи вооружений Тайваню, прекратить продажу вооружений Тайваню и военные контакты с островом". "Китай продолжит принимать решительные меры, непреклонно защищать свой суверенитет и интересы в области безопасности", - добавил он.

Как сообщало Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США, Госдепартамент США одобрил возможную поставку Тайваню запчастей для боевых кораблей на $120 млн.