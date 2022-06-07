Глава Николаевской области: западное оружие уже меняет ситуацию в Украине

Поставляемые Западом артиллерийские системы уже меняют обстановку в Украине на местах, и «лишь вопрос времени», когда украинские силы вернут контроль над значительными территориями на юге. Такое заявление сделал глава Николаевской области Украины Виталий Ким. Об этом пишет Reuters.

Ким, чей регион частично оккупирован российскими войсками, но остается одним из двух, сохраняющих выход к Черному морю, заявил агентству, что украинские силы за последние недели добились «некоторых успехов» в контрнаступлении в соседней Херсонской области.

На вопрос, когда западное оружие начнет менять обстановку на местах в контексте противостояния войскам РФ, Ким ответил: «Это уже происходит, и мы добьемся дальнейших успехов». «Мы говорим об артиллерии, – сказал он. – Она уже работает в нашем регионе».

Ким отказался уточнить, о каких западных артиллерийских системах идет речь.

Чтобы достичь значительных успехов на юге Украины, например, вернуть контролируемую Россией часть Херсонской области севернее Днепра, Украине, скорее всего, потребуется больше людей, что может означать переброску сил с востока страны или дополнительную мобилизацию, сказал Ким.

По мнению главы Николаевской области, у России в ближайшие месяцы появятся возможности для наступления на Запорожье и Николаев.