Тель-Рифат находится в 18 км от турецкой границы, а Манбидж — в 30 км.

Турецкая армия готовится к новой военной спецоперации против аффилированных с РПК курдских террористических группировок на севере Сирии. Вот уже несколько дней турецкие вооруженные силы наносят артиллерийские удары по позициям террористов. По сообщениям турецких СМИ, ВС Турции начали наносить удары по позициям курдских группировок в районе городов Тель-Рифат и Манбидж. Цель Турции на первом этапе — очистить два региона от террористов и переселить туда 500 тысяч сирийских беженцев.

Hürriyet сообщает, что Турция после переговоров с Россией отменила военные операции в провинции Айн-Исса, контролируемую курдами. Айн Исса расположен к северу от Ракки, по городу проходит стратегически важная магистраль М4, соединяющая Алеппо с Дейр-эз-Зором.

В сообщении указывается, что Россия выступила против захвата турецкой армией города Айн-Исса и направила в регион дополнительные войска. В направлении Алеппо и Манбиджа в ответ на ожидаемое наступление Турции отправляет войска и Башар Асад. Источники в регионе сообщили, что 8 июня большое количество личного состава и боевой техники сирийской армии выдвинулось к линии соприкосновения.

Накануне в Анкаре министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Во время брифинга для журналистов Лавров обвинил США в поддержке террористических организаций на севере Сирии, но не стал открыто выступать против планов Турции по началу боевых действий. «Мы понимаем озабоченность наших турецких друзей угрозами в регионе», — подытожил Лавров.