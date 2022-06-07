Назарбаева и его семью лишили части привилегий
С обновлением Конституции Казахстана закон "О первом президенте Казахстана - лидере нации", дававший ряд привилегий Нурсултану Назарбаеву и членам его семьи, теряет силу, сказал спикер сената парламента республики Маулен Ашимбаев.
"Что касается Елбасы (лидер нации - ред.), мы убрали те нормы, которые касались Елбасы, членов его семьи. Теперь теряет силу Конституционный закон "О первом президенте". Раз мы его убрали в Конституции, теряет силу и этот закон", - цитирует Ашимбаева Интерфакс.