Посла Индии вызвали в МИД Азербайджана из-за оскорблений пророка Мухаммеда

В четверг, 9 июня, посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна был вызван в Министерство иностранных дел. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе встречи была подчеркнута недопустимость использования чиновниками правящей партии Индии оскорбительных высказываний против ислама и в отношении пророка Мухаммеда.

Было отмечено, что исламофобская позиция, выдвинутая индийскими официальными лицами, затрагивает чувства мусульман всего мира, и было доведено до сведения посла Индии, что Азербайджан осуждает такие высказывания. Дипломату сообщили, что подобные случаи наносят ущерб мирному сосуществованию людей разных вероисповеданий. Было заявлено, что правительство Индии ожидает принятия жестких мер против этих чиновников.