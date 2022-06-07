Находящаяся с рабочим визитом в Турции для наблюдения за многонациональными учениями «Эфес-2022» делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым посетила выставку, организованную Министерством оборонной промышленности Турции, передает пресс-служба Минобороны Турции.

В ходе выставки З.Гасанов провел встречу с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Разой.

На встрече было выражено удовлетворение военным сотрудничеством между Азербайджаном и Пакистаном, обсуждены дальнейшие перспективы. Затем гости ознакомились с представленными на выставке образцами современного оружия и военной боевой техники.