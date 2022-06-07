Нафтали Беннет: действия Израиля в отношении Ирана приблизят подписание ядерного соглашения

Премьер-министр Нафтали Беннет считает, что поведение Израиля по отношению к Ирану может приблизить к повторному подписанию более жесткого ядерного соглашения, с которым Израиль сможет жить. Об этом он заявил в интервью The Economist.

По его словам, экономика Ирана настолько остро нуждается в освобождении от санкций, что Америка будет вести себя жестко, она сможет заключить соглашение, которое заморозит ядерные разработки Ирана на неопределенный срок, без «положений о закате» первоначального пакта, согласно которым ограничения в отношении Ирана ослабевают через некоторое время.