Соловьев обратился к Галкину и Пугачевой

Российский телеведущий Владимир Соловьев «прошелся» по певице Алле Пугачевой и ее мужу, пародисту Максиму Галкину, который в своем недавнем концерте в Израиле пошутил о нем и его коллегах-пропагандистах, пишет «Росбалт».

Журналист в эфире «Соловьев LIVE» сравнил Галкина с Михаилом Задорновым, который «был талантливый и писал тексты сам». «Этот текст Галкин, наверно, тоже сам написал, но странно, что он еще с бумажками в руке, он подсматривает. Его очень хорошо принимают в Израиле. И я думаю, что ему надо там остаться. Думаю, ему ни при каких обстоятельствах в Россию возвращаться не надо», - обратился Соловьев к шоумену.