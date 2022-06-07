Соловьев обратился к Галкину и Пугачевой
Российский телеведущий Владимир Соловьев «прошелся» по певице Алле Пугачевой и ее мужу, пародисту Максиму Галкину, который в своем недавнем концерте в Израиле пошутил о нем и его коллегах-пропагандистах, пишет «Росбалт».
Журналист в эфире «Соловьев LIVE» сравнил Галкина с Михаилом Задорновым, который «был талантливый и писал тексты сам». «Этот текст Галкин, наверно, тоже сам написал, но странно, что он еще с бумажками в руке, он подсматривает. Его очень хорошо принимают в Израиле. И я думаю, что ему надо там остаться. Думаю, ему ни при каких обстоятельствах в Россию возвращаться не надо», - обратился Соловьев к шоумену.
Телеведущий также высказал свое мнение о шутках Галкина. «Все эти шуточки за 200 шекелей показывают, что ты ничего не знаешь и не понимаешь», - сказал Соловьев.
Кроме того, он обратился к Пугачевой, которая недавно дала понять, что целиком и полностью поддерживает супруга, и пообещала «сказать правду». «Я обращаюсь к Алле Борисовне, которую очень уважаю. Алла Борисовна, нельзя угрожать правдой. Потому что подумают, что вы все это время молчали и лгали. Откройте рот и скажите, Алла Борисовна, правду», - заявил Соловьев.