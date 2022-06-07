Передача Украине немецких РСЗО может затянуться на месяцы
Передача Украине четырех реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа Mars-II из Германии может затянуться на месяцы из-за необходимости предварительной адаптации их программного обеспечения (ПО), пишет немецкая версия издания Business Insider.
"Перед тем, как передать Украине РСЗО, необходимо адаптировать их ПО, поскольку немецкие системы не могут использовать боеприпасы производства Великобритании и США, которыми как раз располагает Украина. Процесс решения проблем с ПО в худшем случае может растянуться на месяцы", - отмечает издание.