Лавров: альтернативы мирному договору между Азербайджаном и Арменией не существует

«Лидеры Азербайджана, Армении и России трижды встречались для завершения конфликта в регионе и нормализации отношений, в том числе между Азербайджаном и Арменией. Процесс идет, движется вперед. Конечно, хотелось бы, чтобы они двигались в более высоком темпе, но мы уже видим промежуточные результаты». Об этом в ходе пресс-конференции в Ереване с главой МИД Армении Араратом Мирзояном сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он почеркнул, что Россия всячески старается способствовать заключению окончательного мирного соглашения между двумя странами.

«И у Азербайджана, и у Армении есть специфические желания, которые не всегда совпадают. Но договоренности между лидерами – это и есть дорожная карта. Мы очень рады, что уже состоялась первая встреча комиссии по делимитации границ. Как мы слышали, очередная встреча планируется в Москве. Россия готова, согласно договоренностям между лидерами стран, всячески помочь в этом вопросе. Также очень далеко продвинулся процесс по разблокировке коммуникаций в регионе во главе вице-премьеров стран. Мы убеждены, что другого пути, кроме нормализации отношений, не существует. Россия готова содействовать процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в качестве посредника и консультанта», - сказал Лавров.