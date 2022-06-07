Джафаров развел ученых под видом поездки в Шушу

Группа азербайджанских ученых жалуется на мошенничество. У 470 ученых под видом поездки в Шушу собрали деньги, а затем объявили об отмене поездки.

Так, историк Ариф Гуршадоглу на своей странице в соцсети Facebook пишет, что некий Элван Джафаров, заведомо зная, что количество участников на конференции в Шуше ограничено, обещал поездку 470 ученым.

Однако за день до поездки стало известно, что поездка в Шушу уже состоялась. В культурную столицу Азербайджана поехали лишь сто человек.

«Я не понимаю, как проводился отбор. В этой группе есть люди с членами семей и те, кто вообще не считается ученым. И нам теперь пишут, не требуйте денег обратно. Вдумайтесь, если у 370 человек собрать по 70 манатов, это составит 25 900 манатов», - сказал Гуршадоглу.