Лавров и Мирзоян обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

«В центре состоявшихся сегодня переговоров были вопросы, касающиеся предполагаемого документа по урегулированию армяно-азербайджанских отношений». Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции в Ереване с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, представляя итоги переговоров.

«Я подтвердил готовность правительства Армении приложить усилия по установлению мира и стабильности в регионе», — цитирует Мирзояна «Армения сегодня».

Глава внешнеполитического ведомства Армении также отметил, что на переговорах обсуждались вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе, делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

«Мы подчеркнули, что разблокирование региональных коммуникаций создаст новые возможности, в том числе в плане диверсификации логистических связей между Арменией и Россией», — сказал Арарат Мирзоян.