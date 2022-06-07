В Армении недоедают полмиллиона человек

Согласно "Карте голода" Всемирной продовольственной программы ООН, порядка 500 000 человек в Армении недоедают.

В организации также сообщили, что за последний месяц число страдающих от недоедания увеличилось на 70 000 человек.

Согласно карте, около 4,4% детей в возрасте до 5 лет в стране страдают от острого недоедания, а 9,4% - от хронического недоедания.

По данным Всемирного банка, Армения зафиксировала в 2021 году 7%-й рост бедности. В 2020-м году он составил 27%.

Население Армении, согласно источнику, составляет 3 млн человек.