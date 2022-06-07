Дубайский венчурный фонд Vy Capital, принадлежащий российскому бизнесмену Александру Тамасу, инвестировал $700 млн в сделку американского предпринимателя Илона Маска с компанией Twitter, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, таким образом фонд стал третьим по важности инвестором в сделке после основателя компании Oracle Ларри Эллисона и американского венчурного фонда Sequoia Capital.

Издание отмечает, что ранее Тамас уже инвестировал в компанию Маска SpaceX и нейротехнологическую компанию Neuralink, также принадлежащую Маску.