«Азовсталь» пытались деблокировать: детали операции и почему не получилось

14:04

Украина не только спланировала, но и пыталась провести деблокаду завода "Азовсталь" в Мариуполе, где уже несколько недель держали оборону защитники, однако группа бойцов, выдвинувшихся в сторону города, столкнулась с яростным сопротивлением россиян и вынуждена была отступить. Об этом говорится в статье "Украинской правды" (УП). По словам собеседников УП, деблокада Мариуполя была возможна на первых этапах, но с каждым днем становилась все менее реальной. Президент Украины Владимир Зеленский и верхушка командования армии тоже разделяли осторожный оптимизм по поводу возможности освобождения защитников "Азовстали".

Поэтому одна попытка деблокады была не только спланирована, но и воплощена в жизнь. Она состоялась после нескольких недель кровавой блокады Мариуполя. Под общим командованием ГУРа из района Гуляйполя в сторону Мариуполя отправилась группа, которая должна была прорваться в город. В составе этого подразделения была часть ГУРовцев, часть военных из ВСУ, часть бойцов "Азова", включая лидера "Нацкорпуса" Андрея Белецкого. По словам собеседника УП, сначала планировалось, что им дадут танков и бронемашин более 80 единиц, однако, когда дошло до дела, то собрали всего несколько танков, БМП и БТРов (до 20 штук). Несмотря на это, группа все же выдвинулась в сторону Мариуполя. Она прошла около 10-15 км, наткнулась на яростную защиту и вынуждена была отступить.