Зеленский лично обсуждает с Эрдоганом вывоз украинского зерна

Офис президента Украины прокомментировал визит главы МИД России Сергея Лаврова в Турцию, в ходе которого Анкара и Москва обсуждали в том числе разблокирование украинского зерна в портах. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Во-первых, президент Украины именно эти вопросы помощи Турции и участие Турции в разблокировании портов, в поставках украинского зерна в европейские страны и другие страны обсуждает непосредственно с президентом Эрдоганом. Поэтому здесь нет никакой зрады (предательство на украинском - ред.), без Украины ничего не происходит", - сказал Жовква, отметив, что позицию Украины по разблокированию портов знают все стороны.

"Позицию Украины по разблокировке украинского зерна знают все, знают в России, знают в Турции, в Организации Объединенных Наций, лично секретарь знает от президента Украины, знает президент Европейского совета Шарль Мишель", - пояснил он.