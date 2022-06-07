Пресечен ввоз лесоматериалов из России в Азербайджан

Предотвращен ввоз 200 кубометров лесоматериалов с территории Коми в Азербайджан.

Как сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ («Россельхознадзор»), это сделано из-за выявления в подготовленных к отправке двух партиях товаров карантинных объектов (усачей рода Monochamus). Это свидетельствует о нарушении правил борьбы с карантинными объектами в фитосанитарной карантинной зоне.

Из-за несоответствия продукции требованиям было отказано в выдаче фитосанитарных сертификатов.

Организациям выданы предписания, в соответствии с которыми были приняты меры по обеззараживанию зараженной продукции.