Норвегия открыла новое нефтегазовое месторождение в Баренцевом море

Норвежская добывающая компания Equinor (бывшая Statoil) открыла новое месторождение нефти и газа в районе Юхан Кастберг в Баренцевом море, сообщается на сайте компании.

"Буровые работы были проведены безопасно и эффективно. Новое месторождение будет изучаться вместе с нашими партнерами, мы также рассмотрим дальнейшее развитие этого района добычи", - сказала вице-президент Equinor по разведке и добыче Крестин Вествик, которую цитирует ТАСС.

По данным компании, новое месторождение содержит 5-10 млн баррелей нефти. Об объеме газа в месторождении не сообщается.