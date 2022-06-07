Мирзоян: политического кризиса в Армении нет

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что не видит в стране политического кризиса. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Ереване.

В пользу своего мнения Мирзоян привел довод - внеочередные парламентские выборы, решившие политический кризис и признанные всеми международными организациями прозрачными и демократичными. С другой стороны, полагает Мирзоян, немногочисленность участников митингов не говорит о народной поддержке.

Мирзоян заметил, что в любой демократичной стране все имеют право на митинги, а парламентская оппозиция может воспользоваться своим правом критиковать власти с парламентской трибуны.

Он подчеркнул, что мог бы понять оппозицию, если бы та говорила о необходимости отмены заявления от 9 ноября 2020 года о выходе из процесса делимитации и разблокирования коммуникаций. Но так как оппозиция этого не делает, это наводит на мысль о спекулировании.