Вероятность военного переворота в Киеве

Вероятность того, что в Украине произойдет государственный переворот против президента Владимира Зеленского, растет по мере ухудшения положения украинских войск в Донбассе, считает военный обозреватель «Московского комсомольца», полковник в отставке Виктор Баранец в интервью российской Общественной службе новостей.

По его словам, украинские офицеры открыто критикуют Киев, складывают оружие и сдаются в плен. На фоне этого власти принимают жесткие меры в отношении бунтующих солдат.

Также ситуацию ухудшает то, что Зеленский делает одни заявления, а его окружение, в том числе генералы, - совершенно другие, утверждает Баранец.

«Переворот вызревает вот из таких вот заявлений, шагов, из репрессии власти в отношении армии. Военный переворот выращивается Зеленским. Для того чтобы он свершился, нужна группа влиятельных армейских генералов, представителей спецслужб Украины и других ключевых чиновников. Им нужно принять решение: что делать с Зеленским? Ликвидировать и взять власть или заковать и объявить о создании нового правительства, передав власть гражданским. В этом случае будут новые выборы, возможно, будет принято решение о приостановке участия ВСУ в боях», - считает Баранец.