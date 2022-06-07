В Киев привезли 58 тел погибших из «Азовстали»
В Киев привезли тела еще 58 погибших украинских бойцов из «Азовстали». В Патронатной службе «Азова» «Ангелы Азова» предполагают, что четверо из погибших служили в Отдельном отряде специального назначения Нацгвардии «Азов». Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе полка.
«Согласно определенным договоренностям, первоначально планировалось, что будет обмен 50 на 50 тел погибших военнослужащих. Но на территорию Украины вчера привезли 58 тел с территории завода «Азовсталь», - отметили в «Азове».
Там напомнили, что во время предыдущего обмена в Украину доставили 162 тела, из которых примерно 40 «азовцев». По предварительной информации, среди 58 тел, привезенных 9 июня, 4 - бойцы полка «Азов».
В отряде спецназначения также рассказали, что процессом опознания тел занимается Патронатная служба полка «Азов», которую возглавляет Елена Толкачева.
«Они сейчас работают вместе с ветеранами полка «Азов», бойцами ССО «Азов Киев», также присутствуют судмедэксперты. Помогает Ассоциация семей защитников «Азовстали», которая предоставляет родственникам консультативную информацию», - говорят в «Азове».
Отмечается, что процесс идентификации погибших будет длительным и сложным, ведь в большинстве случаев следует проводить процедуру ДНК.
В «Азове» говорят, что хоронить тела погибших защитников «Азовстали» (не только «азовцев») в дальнейшем планируют в Мемориале погибшим героям «Азовстали». Его планируют построить на склонах Днепра.