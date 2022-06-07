В Киев привезли 58 тел погибших из «Азовстали»

В Киев привезли тела еще 58 погибших украинских бойцов из «Азовстали». В Патронатной службе «Азова» «Ангелы Азова» предполагают, что четверо из погибших служили в Отдельном отряде специального назначения Нацгвардии «Азов». Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе полка.

«Согласно определенным договоренностям, первоначально планировалось, что будет обмен 50 на 50 тел погибших военнослужащих. Но на территорию Украины вчера привезли 58 тел с территории завода «Азовсталь», - отметили в «Азове».

Там напомнили, что во время предыдущего обмена в Украину доставили 162 тела, из которых примерно 40 «азовцев». По предварительной информации, среди 58 тел, привезенных 9 июня, 4 - бойцы полка «Азов».