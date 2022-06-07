«Имея дальнобойную артиллерию, ВСУ смогут «зачистить» Северодонецк за три дня»
Украинские военные смогут быстро выбить из Северодонецка российских военнослужащих, если получат от Запада дальнобойные пушки. Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай в эфире телемарафона.
По словам Гайдая, в настоящее время россияне мощно бьют по промзоне. Если же армия получит нужное вооружение, то выиграет у россиян дуэль артиллерий.
"Россияне придерживаются своей примитивной тактики: обильные обстрелы артиллерии, после - попытки прорыва. То же происходило в уже уничтоженных Рубежном и Попасной. Враг мощно бьет по промзоне, которую мы контролируем. Если мы быстро получим западное дальнобойное оружие, то начнется дуэль артиллерий. Советщина проигрывает Западу, и наши защитники смогут зачистить Северодонецк за два-три дня", - подчеркнул Гайдай.
По его словам, в городе продолжаются уличные бои. Трассу Лисичанск-Бахмут россияне не контролируют, но постоянно штурмуют.