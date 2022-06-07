Эрдоган выступил с громким заявлением

Война между Россией и Украиной подтвердила шаткость мира и безопасности на международной арене, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг в рамках международных учений Efes-2022 в Измире, передает Anadolu.

По словам главы турецкого государства, страна ведет успешную борьбу с террористическими организациями и одновременно противостоит нелегальной миграции. «В той же Сирии именно Турция на поле боя вела борьбу с террористами ИГИЛ. Сегодня Турция осуществляет шаги по формированию зоны безопасности на 30 км вглубь сирийской территории», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган привлек внимание к напряженности в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, связанной с агрессивными действиями Греции и призвал Афины к уважению норм международного права, отказу от размещения вооружения на островах, имеющих статус «демилитаризованных зон».

«Турция не отступит от своих прав в Эгейском регионе, а в вопросе «демилитаризации» островов готова предпринять все шаги, основанные на букве международных соглашений. Прекратите размещать вооружение на островах! Я не шучу!», - заявил президент Турции.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что «...Турция не стремится к ущемлению прав других государств, но при этом не допустит нападок в свой адрес. Предупреждаем Грецию: одумайтесь, не повторяйте ошибок вековой давности и не тешьте себя пустыми надеждами».