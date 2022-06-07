Россия даст Беларуси денег на импортозамещение

Россия выделит $1,5 млрд на участие Беларуси в программах импортозамещения. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Курской области России Романом Старовойтом, передает БелТА.

«С президентом Путиным недавно приняли такое решение. С нашей стороны мы предложили россиянам конкретные проекты, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации. Россияне выделяют около полутора миллиардов долларов на эти программы только на территории Беларуси. Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, нам будет очень сложно развиваться», — подчеркнул президент Беларуси.