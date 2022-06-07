Лавров о нормализации турецко-армянских отношений

«Россия приветствует процесс нормализации армяно-турецких отношений. Об этом заявил находящийся с рабочим визитом в Армении глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, передает news.am.

По его словам, это также должно способствовать общему оздоровлению обстановки в регионе.

«В этом же русле наше общее мнение о необходимости обеспечить ритмичную работу региональной платформы «3+3» с участием трех южно-кавказских стран и трех их соседей. Это важный дополнительный канал для налаживания диалога и развития многопланового сотрудничества между странами региона и их соседями», - заявил российский министр.