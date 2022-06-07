В ЕС призвали все страны мира не покупать у России похищенное в Украине зерно
Евросоюз призывает все страны мира не покупать у России зерно, которое было вывезено из Украины. Об этом заявил в четверг представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.
"Мы призываем все страны мира не покупать у России зерно, похищенное в Украине, мы призываем их выяснять происхождение зерна", - цитирует слова Стано ТАСС.
Он отметил, что по информации внешнеполитической службы ЕС, Россия "пыталась продать партию зерна Египту, но Египет от этого отказался".
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕК в настоящее время создает сухопутные зеленые линии для ускоренного вывоза из Украины через Польшу, Словакию и Румынию более 20 млн тонн зерна. По ее словам, таким образом Евросоюз "упрощает экспорт из Украины", который позволит Киеву закупать необходимые ей товары.
"Мы призываем всех партнеров не ограничивать торговлю сельскохозяйственной продукцией. Какие-либо торговые ограничения абсолютно неприемлемы ни в наших странах-членах, ни во всем мире", - сказала она.