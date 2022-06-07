В ЕС призвали все страны мира не покупать у России похищенное в Украине зерно

Евросоюз призывает все страны мира не покупать у России зерно, которое было вывезено из Украины. Об этом заявил в четверг представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Мы призываем все страны мира не покупать у России зерно, похищенное в Украине, мы призываем их выяснять происхождение зерна", - цитирует слова Стано ТАСС.

Он отметил, что по информации внешнеполитической службы ЕС, Россия "пыталась продать партию зерна Египту, но Египет от этого отказался".