Well Done Baku! Мир в ожидании новой драмы на Гран-при Азербайджана

Отдел спорта 15:33

Завтра в Баку пройдут первые заезды болидов «Формулы-1» и «Формулы-2». Свободный заезд в «Ф-2» стартует в 12:35, а первая свободная практика в «Ф-1» начнется в 15:00.

Гран-при Азербайджана зарекомендовал себя как самая непредсказуемая гонка в календаре «Формулы-1». За пять этапов, прошедших в Баку, ни одному пилоту не удалось победить тут больше одного раза. «Я большой поклонник бакинской трассы, - говорит австралийский гонщик Даниэль Риккьярдо, победивший на Гран-при Азербайджана в 2017 году. - У нее есть несколько интересных особенностей. Это всегда веселая битва перед первым поворотом, где часто оказывается, что три машины едут бок о бок. На уличных трассах всегда есть элемент непредсказуемости, поэтому я готов использовать любые возможности, которые появляются на моем пути. Хотя Монако не совсем то, что я хотел, я уверен, что мы сможем продолжать двигаться вперед и максимально использовать этот уик-энд. Well Done Baku!».

Фраза «Well Done Baku» («Молодец, Баку») стала знаменитой. Мировые СМИ вспоминают, откуда появилось это выражение и как оно стало мемом. «Первая гонка в азербайджанской столице называлась не Гран-при Азербайджана, - пишет hitc.com. - В 2016 году в Баку проходил Гран-при Европы, несмотря на то, что Азербайджан в основном является азиатской страной. Чтобы отметить тот факт, что организаторам удалось построить трассу, F1 украсила трассу табличками «Молодец, Баку». Та гонка получилась скучноватой, но в дальнейшем Баку всегда вносил немного хаоса в мир «Формулы-1». 2017 год и первый Гран-при Азербайджана - это классическая гонка «Ф-1» со столкновением товарищей по команде, Феттелем, таранящим Хэмилтона, красными флагами, монструозным тройным обгоном Даниэля Риккьярдо и т.д.