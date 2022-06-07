В дальнейшем появились сведения о задержанном - им оказался редактор гагаузского новостного портала gagauznews.md и автор Телеграм-канала «Случайный корреспондент» Николай Костыркин.

Утром в четверг молдавские СМИ сообщили о том, что сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ), прокуратуры и Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией МВД провели обыски и задержание по делу о пропаганде войны и разжигании вражды.

Его коллеги были обеспокоены тем, что редактор перестал выходить на связь. Одновременно была опубликована информация силовых органов Молдовы о проведенной операции, в результате чего журналистам удалось выяснить личность задержанного коллеги.

Как утверждают молдавские правоохранители, Костыркин в период чрезвычайного положения, установленного в связи с вооруженным региональным конфликтом в Украине, систематически публиковал в своих информканалах и распространял пропагандистские материалы, использование которых законодательно запрещено на территории Молдовы.

По данным следствия, он также размещал информацию и сообщения, разжигающие ненависть и рознь. Журналиста доставили в Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам для проведения дознания. В ходе обысков, проведенных в автомобиле и по месту жительства Костыркина, были обнаружены и изъяты материалы, составляющие доказательную базу по данному делу.

В следственных органах отметили необходимость дальнейших мероприятий по установлению всех лиц, причастных к систематическому распространению среди населения через различные СМИ, социальные сети, каналы связи информации, характеризуемой как подстрекательство, разжигание ненависти и розни, оправдание военной агрессии.