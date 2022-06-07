Украинские военные уничтожают технику и живую силу россиян на юге видео
Украинские военнослужащие уничтожили технику и живую силу противника на южном направлении фронта. Украинские артиллеристы из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали, как они уничтожили скрытые позиции противника. Видео обнародовали в телеграм-канале СтратКом ЗСУ.
Отметим, 24-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода – военное формирование механизированных войск Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Находится в составе оперативного командования "ОК Пивдень".