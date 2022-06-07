В компании пояснили, что на логотипе будут изображены главные символы ресторана: две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер - желто-оранжевого. «Логотип расположен на зеленом фоне, что символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости», - объяснили в пресс-службе. Сеть также запускает новую рекламную кампанию, в которой будут использовать этот логотип.

Компания, которая стала владельцем российских ресторанов McDonald’s, выбрала логотип, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании. 7 июня компания сообщила, что выбирает между двумя логотипами в зелено-красно-оранжевых цветах. На одном была изображена буква «М», на другом - восклицательный знак. В итоге был выбран первый вариант.

Новое название сети еще не выбрано. Покупатель компании уже зарегистрировал заявки в Роспатенте на несколько вариантов названия, но под каким из них будет работать McDonald’s, пока неизвестно. Среди возможных вариантов значатся «Это он», «Точно он», «Компас», «Только так», «Весело и вкусно» и «Свободная касса».

Первые 15 точек нового McDonald's начнут принимать гостей в Москве и области уже 12 июня. 3 июня в интервью Forbes новый владелец бизнеса компании в России Александр Говор заявил о планах открыть все рестораны сети за два месяца. По его словам, сейчас к перезапуску фактически готовы 840 ресторанов, еще семь точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области, еще несколько - в Центральной России.

McDonald’s сообщил о приостановке работы в России в марте. В середине мая компания объявила о продаже российского подразделения российскому лицензиату Александру Говору, который управлял 25 ресторанами сети в Сибири. 27 мая компания «Клуб-Отель» подала ходатайство в ФАС о покупке «Макдоналдс Корпорейшн». В конце мая Говор получил 100% акций «Клуб-Отеля», который ранее принадлежал Светлане Говор.