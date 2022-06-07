Пашинян: Армения надеется на поддержку России в вопросе границ с Азербайджаном

Ереван надеется, что Россия окажет поддержку национальным комиссиям Армении и Азербайджана по делимитации и вопросам безопасности границ с целью проведения работ более эффективно. Об этом в четверг на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Недавно состоялась первая встреча двусторонней рабочей комиссии по демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном. Уже запланировано, что вторая встреча состоится в Москве, а третья - в Брюсселе. В этом контексте мы надеемся на поддержку РФ, чтобы этот процесс развивался естественным путем и был эффективным", - заявил он.