В Ширване задержали главу отделения Красного Полумесяца
В Ширване за мошенничество задержана председатель Ширванского отделения общества Красного Полумесяца Азербайджана.
Как соообщает пресс-служба МВД, установлено, что жительница города Ульвия Балаева, пользуясь доверием жителя Ширвана, пообещала ему хорошую высокооплачиваемую работу, присвоив таким образом 10000 манатов.
Сотрудники полиции не исключают участия женщины в других похожих преступлениях.
В МВД просят пострадавших от деяний Балаевой сообщить об этом на номер "102", а также в отдел полиции Ширвана.