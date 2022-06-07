Глава проблемной семьи убил пожилого соседа и проведет 12 лет за решеткой

Завершился суд над 52-летним Джейхуном Рзаевым, обвиняемым в убийстве своего 74-летнего соседа в Хатаинском районе Баку. Как сообщает корреспондент haqqin.az, 19 декабря прошлого года Джейхун Рзаев в ходе ссоры ударил своего пожилого соседа Вагифа Гусейнова куском металла в грудь. Гусейнов скончался по дороге в больницу.

Обвиняемый Рзаев признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своих показаниях он сообщил, что раньше с семьей убитого проблем у него не было. Рзаев рассказал, что, будучи в неважном финансовом положении, собирал и сдавал пустую стеклотару и металлолом. По словам Рзаева, однажды, возвращаясь вечером домой, он узнал, что его сына Шираслана и пасынка Федора избил сосед.

«Сын Шираслан и пасынок Федор подрабатывали рабочими. В день происшествия, возвращаясь домой, увидел, как мой сосед Вагиф избивает их железным «рожком» для обуви. Я забрал «рожок» у Вагифа и потребовал, чтобы он не трогал их. В пылу ссоры ударил его куском металла, Вагиф убежал. Вскоре прибыла полиция и скорая помощь. Я не собирался убивать Вагифа, ударил его, чтобы защитить ребят. Сожалею о своих действиях».