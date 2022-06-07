Грузия не передает Украине вооружение, так как боится нового конфликта

Грузия не передает Украине вооружение, так как страхует себя от риска нового конфликта. Об этом в четверг заявил министр обороны республики Джуаншер Бурчуладзе, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.

"То, что мы не передаем Украине вооружение, считаем, что защищаем интересы граждан Грузии и страхуем Грузию от риска нового конфликта", - цитирует слова министра ТАСС.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля сообщил, что страна не присоединится к введенным финансовым и экономическим санкциям Запада против России из-за войны в Украине, поскольку они больше ударят по самой Грузии.