Лавров намекнул на Фаррух, а МИД Азербайджана указал на географию

Ранее комментируя по просьбе журналистов ситуацию у села Фаррух, глава МИД РФ заявил, что «российские военные продолжают держать ситуацию в качестве одного из своих приоритетов. Там есть определенные результаты на земле с точки зрения деэскалации этой обстановки. И у нас есть понимание, что в рамках начинающейся предметной работы по делимитации эти вопросы будут обязательно рассматриваться и решаться».

МИД Азербайджана ответил на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о ситуации вокруг села Фаррух.

В МИД Азербайджана решили провести для Сергея Лаврова урок географии, напомнив, что село Фаррух находится в Ходжалинском районе и не имеет отношения к вопросу делимитации границ с Арменией.

«Хотелось бы отметить, что деятельность учрежденных Азербайджаном и Арменией делимитационных комиссий преследует именно цель делимитации государственной границы двух стран», - заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Представитель внешнеполитического ведомства Азербайджана подчеркнула, что в рамках этого процесса не предусматривается рассмотрение каких-либо вопросов вне азербайджано-армянской государственной границы, в том числе связанных с территориями, на которых временно находится российский миротворческий контингент.