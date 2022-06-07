Канада запретила экспорт «жизненно важных» услуг в Россию

Канада расширила санкции против России, сообщается на сайте Министерства иностранных дел страны.

Согласно информации, под новый запрет попало сотрудничество с российскими нефтегазовыми и химическими компаниями. Им запрещено предоставлять 28 видов "жизненно важных" услуг, среди которых строительные и инженерные работы, транспортировка нефти и газа, продажа металлов, руд, древесины и химикатов.

В МИД Канады отметили, что на нефтяную, газовую и химическую промышленность приходится около 50% доходов федерального бюджета России. Санкции вводятся в ответ на продолжающуюся войну против Украины.