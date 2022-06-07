Еврокомиссия предложила ЕС закупать газ у Египта и Израиля

Европейская комиссия (ЕК) предложила государствам-членам Европейского союза (ЕС) заключить с Израилем и Египтом соглашение о наращивании поставок природного газа, сообщает Reuters со ссылкой на проект документа от 7 июня.

"Природный газ, который будет поставляться в Европейский союз, будет поступать либо из Арабской Республики Египет, из Государства Израиль, либо из любого другого источника в Восточно-Средиземноморском регионе, в том числе из государств-членов ЕС, расположенных в регионе", - цитирует документ агентство.

По данным издания, в соглашении устанавливаются принципы сотрудничества между тремя сторонами, но не оговариваются объемы топлива, которые ЕС планирует ввозить на территорию союза, а также сроки возможных поставок. В проекте документа указано, что соглашение будет действовать в течение девяти лет с момента его подписания, однако данное положение еще не утверждено и может измениться.