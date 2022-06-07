Самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР», а также оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей планируется объединить в один федеральный округ в составе России. О готовящемся создании нового округа «Медузе» рассказали три источника, близких к администрации президента РФ.

«Округ должен появиться после того, как на этих территориях пройдут референдумы о присоединении к России. Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут», — пояснил один из источников.

По информации собеседников «Медузы», создание округа курирует заместитель руководителя департамента АП по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт. Он уже занимался Донбассом в 2014 году — тогда чиновник занимал пост заместителя главы управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ. В то время самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» от Кремля курировал Владислав Сурков (в должности помощника президента). Вместе с Сурковым Рапопорт работал и в середине 2000-х. Тогда Сурков был заместителем главы АП, а Рапопорт — замглавы департамента региональной политики Кремля.