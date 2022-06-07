Свыше 12 тысяч семей шехидов и ветеранов привлечены к программам активного трудоустройства
После войны Государственное агентство занятости привлекло к программам активного трудоустройства более 12 тысяч семей шехидов и ветеранов. Об этом сообщили на проведенной пресс-конференции.
Председатель Госагентства Мустафа Аббасбейли сообщил, что реализованный министерством пакет социальной поддержки семьям шехидов и ветеранов в послевоенный период уже охватил 100 тысяч человек. Всего оказано 190 тысяч услуг.
Отмечалось, что ведется работа по вовлечению членов семей шехидов и участников войны в программы активного трудоустройства. После войны Государственное агентство занятости привлекло к программам активного трудоустройства более 12 тысяч семей шехидов и ветеранов.
7800 из них были вовлечены в программу самозанятости. Для них создали малые хозяйства и предприятия.
Марафон занятости, запущенный Министерством труда и соцзащиты населения в 2021 году, направлен на поддержку трудоустройства семей шехидов и ветеранов Отечественной войны. 1973 из них – ветераны, остальные – члены семей шехидов.
Одной из основных целей является обеспечение членов семей шехидов и ветеранов войны профессиями, отвечающими требованиям рынка труда. За 5 месяцев 2022 года привлечено к профессиональному обучению 1542 гражданина. Часть из них является членами семей шехидов и участников второй карабахской войны.
На пресс-конференции была предоставлена информация о поддержке семей шехидов и ветеранов войны, в том числе организация оплачиваемых общественных работ, софинансирование части заработной платы и другие шаги.