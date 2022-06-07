Свыше 12 тысяч семей шехидов и ветеранов привлечены к программам активного трудоустройства

После войны Государственное агентство занятости привлекло к программам активного трудоустройства более 12 тысяч семей шехидов и ветеранов. Об этом сообщили на проведенной пресс-конференции.

Председатель Госагентства Мустафа Аббасбейли сообщил, что реализованный министерством пакет социальной поддержки семьям шехидов и ветеранов в послевоенный период уже охватил 100 тысяч человек. Всего оказано 190 тысяч услуг.

Отмечалось, что ведется работа по вовлечению членов семей шехидов и участников войны в программы активного трудоустройства. После войны Государственное агентство занятости привлекло к программам активного трудоустройства более 12 тысяч семей шехидов и ветеранов.