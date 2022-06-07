В России более миллиона человек пожаловались на войну с Украиной

За четыре месяца - с января по апрель - россияне пожаловались в Администрацию президента на Министерство обороны России более одного миллиона раз - больше, чем в любое другое время за последние шесть лет, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издание "Важные истории".

Согласно информации, с начала войны в Украине число жалоб на Минобороны выросло в шесть раз, при этом каждая четвертая была подана именно на оборонное ведомство, подсчитали журналисты. Больше всего жалоб на Минобороны поступило в апреле - 624 тысячи. Это больше, чем за три предыдущих месяца.

Россиян больше всего беспокоит работа военкоматов - на это президенту в апреле пожаловались 83,5 тысячи раз. Далее по списку идут служба по призыву (78,9 тысячи), служба по контракту (75,6 тысячи), выплаты контрактникам (67,7 тысячи), использование ВС России за рубежом (55,7 тысячи), выплаты ветеранам (41,7 тысячи), поиск пленных и пропавших без вести (41,7 тысячи). Вместе с тем, по подсчетам журналистов, Минобороны весьма неохотно реагирует на претензии. C 2016 года российское оборонное ведомство отвечало удовлетворительно в среднем лишь на 3% из них.