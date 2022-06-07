Литва об идее России «отменить признание независимости» страны
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отреагировал на инициативу Госдумы РФ отозвать признание независимости Литвы. Об этом сообщает Delfi.
Ландсбергис отметил, что Россия и в политике, как и в войне, действует "не по человеческим нормам".
Инициатива РФ, по его мнению, напоминает стране о необходимости обороняться.
"Только страна, которой управляют звери, могла начать такую войну в Украине, какую начала Россия. … Я не удивляюсь, что и в политике действуют не по человеческим законам. Реагировать мы должны соответственно. Быть готовыми к защите – и сами, и с партнерами, с помощью политических, дипломатических и других средств", – сказал литовский министр.
Пресс-служба президента Литвы назвала такую инициативу в Госдуме РФ абсурдом и от комментария воздержалась: "Мы не будем комментировать абсурд".
Литовский депутат Радвиле Моркунайте-Микуленене назвала идею РФ "проявлением отчаяния".
"Видимо, ситуация настолько напряженная, у некоторых политиков нервы так напряжены, что они делают такие из ряда вон выходящие заявления, и это не в первый раз. Может, они думают, что кого-то напугают? Они могут заявить, что Луна принадлежит России, это их представление и все. В этом решении нет никакого смысла", – заявила политик.