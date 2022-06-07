Литва об идее России «отменить признание независимости» страны

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отреагировал на инициативу Госдумы РФ отозвать признание независимости Литвы. Об этом сообщает Delfi.

Ландсбергис отметил, что Россия и в политике, как и в войне, действует "не по человеческим нормам".

Инициатива РФ, по его мнению, напоминает стране о необходимости обороняться.

"Только страна, которой управляют звери, могла начать такую войну в Украине, какую начала Россия. … Я не удивляюсь, что и в политике действуют не по человеческим законам. Реагировать мы должны соответственно. Быть готовыми к защите – и сами, и с партнерами, с помощью политических, дипломатических и других средств", – сказал литовский министр.