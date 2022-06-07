Служба внешней разведки России: Зеленский «сдает Польше суверенитет Украины»

Власти Киева согласились с «аннексией» Украины Польшей и добровольно сдают ей государственный суверенитет: в частности, разрешили разместить в этой стране резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

РБК пишет, что сообщение СВР начинается с цитаты ее руководителя: «Как заявил директор СВР России С.Е. Нарышкин, по поступающей в Службу внешней разведки Российской Федерации информации, грезы польских властей о возвращении «Восточных кресов» воплощаются в конкретные действия».

В ведомстве считают, что Польша подталкивает Украину передать ей контроль «над важнейшими государственными функциями и учреждениями». Необходимость размещения ГНСУ Киеву объяснили тем, что это «якобы позволит повысить эффективность деятельности» этой службы. Однако основные задачи по монтажу оборудования ГНСУ в Польше взяла на себя «аффилированная с местными спецслужбами технологическая компания SILTEK», а методическим сопровождением и поддержкой занимаются «представители американских цифровых гигантов — Dell, IBM и Cisco», отметили в СВР.

Разрешая разместить в Польше резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины, Киев открывает «польско-американскому тандему» доступ к информации государственной важности, в том числе к сведениям о налогоплательщиках и, следовательно, «реальном финансовом положении» Украины, считают в Службе внешней разведки России.

«В бизнесе такую «сделку» можно было бы отнести к категории слияний и поглощений. Но государство — не частная корпорация, и в данном случае мы видим, что киевская хунта уже согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдает ей государственный суверенитет», — заявили представители СВР.