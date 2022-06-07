Путин заявил, что, как и Петр Великий, будет «возвращать земли»

Президент РФ Владимир Путин убежден, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.

«Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять, и если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», – сказал президент РФ на встрече с молодыми предпринимателями в четверг, проводя аналогию с эпохой Петра Великого, передает ТАСС.

Также глава российского государства подчеркнул, что Петр I в годы Северной войны ничего не отторгал у Швеции, «он возвращал».

«Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией и что-то там отторгал. Ничего он не отторгал! Он возвращал», – сказал Путин, уточнив, что это относится ко «всему Приладожью, там, где сегодня Петербург основан».

Президент России также пообещал не наступать «на те же грабли, что и СССР», и что экономика РФ останется открытой.