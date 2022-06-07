Путин: Что такое суверенитет и колония?

Президент России Владимир Путин уверен, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями, промежуточного состояния не существует.

«Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю на глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет», — заявил глава российского государства, - его слова приводит ТАСС.

«Потому что не бывает какого-то промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии не называть», — пояснил он.

По словам Путина, у колоний нет шансов выжить в жесткой геополитической борьбе: «Если страна, либо группа стран не в состоянии принимать суверенные решения — это уже в известной степени колония, а колония исторических перспектив не имеет, как и шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе».