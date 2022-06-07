Турция начала производить новые боеприпасы для Bayraktar

У БПЛА такого типа четыре подвески для бомб, поэтому он потенциально может нести четыре новейших снаряда.

Bozok наводится на цель по лазерному лучу, имеет более мощную проникающую боевую часть и дальность до 15 км (ранее сообщалось, что она составит 9 км, но сейчас производители снаряда планируют увеличить ее еще больше).

Точность наведения нового снаряда достигается с помощью полуактивной лазерной системы, которая работает с помощью датчиков приближения.

Боеприпас разработан научно-исследовательским институтом оборонной промышленности TÜBITAK SAGE. Ранее он прошел несколько успешных огневых испытаний. Сейчас производитель Bozok находится на финальной стадии разработки отечественных ракет класса «воздух-воздух» Bozdoğan и Gökdoğan. Также компания разрабатывает еще более эффективную боеголовку для Bozok и корректирует его дальность.