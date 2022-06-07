Берег Украины усилили американскими «Гарпунами»

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна усилила береговую линию американскими ракетными комплексами Harpoon.

«Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими «Нептунами» уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии», — сообщил руководитель украинского военного ведомства на своей странице в Facebook.

По словам Резникова, «к выполнению боевых задач на фронте готовы польские САУ «Краб». После орудий М777 и FH70, САУ Caesar и М109А3 это пятый вид артиллерии 155-мм калибра, который нам удалось привлечь».

Кроме того, Киев также получил около 250 бронемашин и бронированных автомобилей западных образцов, таких как YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, а также другое вооружение.