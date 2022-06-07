Хикмет Гаджиев проводит в ООН важную встречу фото
Помощник президента - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с председателем Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Абдуллой Шахидом, сообщает haqqin.az.
На встрече была отмечена постоянная поддержка Азербайджаном многосторонней дипломатии, обсуждена работа, проведенная Азербайджаном в этом направлении в качестве председателя Движения неприсоединения.
Отметим, что, согласно протокольным правилам ООН, на официальных встречах устанавливаются флаги ООН и государства, которое представляет руководящий представитель этой организации.