Ильхам Алиев соболезнует Ибрагиму Раиси
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Ирана Ибрагиму Раиси.
В тексте соболезнования говорится: «Глубоко опечалены известием о гибели и ранении людей в результате крушения пассажирского поезда, следовавшего в направлении Мешхед - Йезд. В связи с этой тяжелой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим».